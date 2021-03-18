Роскомнадзор потребует детальные сведения о мобильных абонентах и их звонках

Роскомнадзор намерен обязать операторов мобильной связи предоставлять детальную информацию об абонентах, их устройствах и звонках. Об этом сообщил «РБК» со ссылкой на проект постановления правительства.

Ведомство, в частности, хочет получать данные о месте жительства пользователей, реквизитах их документов, организациях, где они работают (если абоненты подключены к корпоративным тарифам).

Кроме того, Роскомнадзор запросит сведения о номерах телефонов, видах звонков, передаче голосовых, текстовых и мультимедийных сообщений. Сейчас подобную информацию могут получить только правоохранительные органы.

Согласно документу, Роскомнадзор обяжет операторов автоматически обновлять все данные об абонентах и их действиях раз в сутки. Это необходимо, как утверждает ведомство, для борьбы с серыми сим-картами и мошенничества с ними.

По словам авторов проекта, при передаче сведений будет соблюдена тайна связи: содержимое сообщений и звонков надзорные службы не получат. Тем не менее, операторы считают требования Роскомнадзора излишними.

«Рассчитываем, что в итоге будет найдено сбалансированное решение, которое позволит Роскомнадзору в рамках закона „О связи“ учитывать интересы абонентов и операторов», — заявил представитель «МегаФона».