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Reuters: TikTok запустит групповые чаты в 2021 году

Юлия Онодэра
Сегодня в 1:49

В сервисе коротких видеороликов TikTok появятся групповые чаты уже в 2021 году. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями нововведения.

По словам агентства, в компании рассчитывают благодаря новой функции конкурировать с другими платформами, такими как Facebook. Владельцы TikTok надеются, что чаты помогут удерживать пользователей в приложении дольше.

По задумке, нововведение позволит популярным блогерам легче общаться со своей аудиторией в TikTok. Кроме того, внедрение групповых чатов станет частью глобального преображения сервиса коротких видеороликов в соцсеть, которое задумал владелец — ByteDance.

Собеседники Reuters рассказали, что обсуждения чатов проходили еще в прошлом году, но обновления отложили из‑за запрета TikTok в Индии и критики со стороны администрации Дональда Трампа в США.

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