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Группа BTS установила рекорд Гиннеса. Ее клип одновременно смотрело максимальное число зрителей

Юлия Онодэра
Сегодня в 0:37

Корейская кей-поп-группа BTS установила новый рекорд Гиннесса. Ее клип на песню «Dynamite» на YouTube одновременно смотрело максимальное число зрителей. Об этом сообщило издание HypeBae.

Трек в один и тот же момент включили свыше трех миллионов поклонников коллектива. Ранее этот же клип становился самым просматриваемым видео на YouTube за сутки — этот рекорд также учтен в Guinness World Records.

BTS неоднократно попадала в Книгу рекордов Гиннесса. «Dynamite» был признан самым просматриваемым музыкальным видео за сутки на YouTube и самым просматриваемым за сутки видео кей-поп-группы. Кроме того, альбом коллектива «Map of the Soul:7» стал самой продаваемой пластинкой в Южной Корее.

Ранее северокорейское издание обвинило кей-поп-индустрию в «рабской эксплуатации» музыкантов, в том числе участников BTS и Blackpink.

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