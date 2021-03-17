Бард Нельсон снова расписал двор в Петербурге, который очистили от его рисунков прошлым летом

Бард Нельсон снова расписал дома во дворе на Петроградской стороне Петербурга, которые очистили от его рисунков прошлым летом. Об этом сообщило издание «Бумага».
Художник изобразил на стенах животных — слона и кота — и цветы. По информации «Фонтанки», Нельсон также нарисует пчел, самолет, лошадь, пингвина, двух лебедей и трехметрового жирафа.
Для создания своих работ бард использовал краски, подаренные жителями Петербурга. Однако не все горожане рады появлению ярких изображений во дворе. По словам Нельсона, местные жители уже дважды вызывали полицию — та, впрочем, ничего предпринимать не стала.
Администрация Петроградского района намерена закрасить граффити Нельсона, когда потеплеет. Ранее городские власти уже делали это — в августе 2020 года они уничтожили рисунки на Полозовой улице, которые появились в 2011 году и успели стать достопримечательностью.