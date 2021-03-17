Бард Нельсон снова расписал двор в Петербурге, который очистили от его рисунков прошлым летом

Бард Нельсон снова расписал дома во дворе на Петроградской стороне Петербурга, которые очистили от его рисунков прошлым летом. Об этом сообщило издание «Бумага».

Художник изобразил на стенах животных — слона и кота — и цветы. По информации «Фонтанки», Нельсон также нарисует пчел, самолет, лошадь, пингвина, двух лебедей и трехметрового жирафа.