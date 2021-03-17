Виктор Солф плывет в машине в клипе «How Did We?». Это начало его сольной карьеры

Французский музыкант Виктор Солф выложил клип на сингл «How Did We?» из дебютного альбома «Still». Так бывший участник группы Her объявил о начале сольной карьеры после того, как от рака скончался его школьный друг и напарник по коллективу Саймон Карпентьер.
В видео Солф где‑то в открытом море танцует на разбитой машине, привязанной к плоту.
В 2018 году группа Her вместе с Иваном Дорном выпустили совместный сингл «Right, Wrong». С ним же они выступили в Париже в 2019 году — концерт стал последним выступлением коллектива перед роспуском.