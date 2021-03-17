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Северокорейское издание обвинило кей-поп-индустрию в «рабской эксплуатации» музыкантов из BTS

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:13

Северокорейский интернет-портал Arirang Meari обвинил кей-поп-индустрию в «рабской эксплуатации» музыкантов из групп BTS и Blackpink. Об этом сообщили CNN и The Korea Times.

По словам издания, артисты «связаны невероятно несправедливыми контрактами с раннего возраста», которые не позволяют им полноценно учиться. Кроме того, представители лейблов, как считают в Северной Корее, обращаются со звездами как с рабами.

Жизнь музыкантов в материале назвали «жалкой» и «нищенской», полной «бесчеловечных унижений». По мнению северокорейцев, участникам популярных групп позволяют спать только по два-три часа в день и не разрешают общаться с окружающим миром.

«Молодые певицы даже вынуждены сексуально ублажать политиков и промышленников. Многие молодые певцы страдают от душевных и физических болей и находятся, по сути, в тюрьме. Некоторые из них даже покончили с собой», — отметили авторы статьи.

По мнению журналистов CNN, публикация в Arirang Meari была сделана по инициативе северокорейских пропагандистов и направлена против иностранных медиа — возможности доступа к ним жителей республики органичены.

Просмотр зарубежного контента в Северной Корее строго наказывается, особенно если тот был создан в Южной Корее или в США. Кроме того, в декабре власти КНДР ввели закон, обязывающий граждан предотвращать «распространение антисоциалистической идеологии».

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