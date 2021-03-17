Фонд кино займется прокатом российских авторских фильмов. Билеты на сеансы будут стоить до 50 рублей

Фонд кино создаст отдел, который займется прокатом авторских фильмов. Сеансы будут проходить в кинотеатрах, открытых в рамках нацпроекта «Культура», а билеты на них будут стоить 30–50 рублей. Об этом заявила министр культуры Ольга Любимова, передает «Интерфакс».

Она отметила, что к Минкульту обращаются режиссеры, у которых нет денег на прокат, и просят помочь с показами в кинотеатрах. Однако министерству запрещена продюсерская деятельность.

«Да, такая картина не соберет 3 млрд рублей, как блокбастер, но мы и не существуем, и не работаем для того, чтобы помогать продюсерам, у которых нет своей возможности выйти в лидеры, зарабатывать деньги. Нам важно донести до нашего зрителя всю палитру того, что произведено за бюджетные средства», — пояснила Любимова.

Низкие цены на показы, по ее словам, помогут познакомиться со «сложными фильмами» даже тем, у кого нет возможности заплатить 130–170 рублей — среднюю цену на билет в регионах.

Национальный проект «Культура» рассчитан на период с 2019 по 2024 год. В его рамках в России планируют дополнительно открыть 1200 кинозалов.