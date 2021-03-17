Пианист на концерте высказался о политических репрессиях в России. Организаторы извинились за это

Закончив играть сонату Бетховена на концерте, посвященном 120-летию со дня рождения пианистки и жертвы сталинских респрессий Веры Лотар-Шевченко, Казанцев обратился к зрительному залу. Он провел параллель между событиями, происходившими с Лотар-Шевченко, и российской реальностью. «Мне кажется вполне логичным, что на таком мероприятии следует сказать <…> Сказать о том, что в России сейчас действует масштабная машина политических репрессий», — начал музыкант.

После своего выступления в Новосибирской филармонии пианист Тимофей Казанцев произнес речь, посвященную политическим репрессиям. Затем он предложил зрителям оставить подписи в поддержку местной активистки Яны Дробноход, обвиняемой по «дадинской статье». На видео, опубликованное самим пианистом на ютьюбе, обратил внимание штаб Алексея Навального в Новосибирске.

«Из всех колес этой репрессивной машины есть особенное — статья Уголовного кодекса (212.1. — Прим. ред.). Она позволяет за три выхода на улицу посадить человека до пяти лет. Сегодня эта статья пытается съесть жительницу Новосибирска Яну Дробноход», — продолжил Казанцев. Зал встретил речь музыканта аплодисментами.

Когда он взял в руки письмо и предложил всем желающим оставить свою подпись за активистку, к нему вышел другой исполнитель и попросил «вот это все закончить». «Зря», — ответил пианист. Зрители вступились за Казанцева и потребовали дать ему договорить. В конце мероприятия представитель филармонии извинилась за речь участника концерта и отметила, что учреждение не имеет к ней никакого отношения. Слушатели в ответ похвалили речь пианиста.

В описании видео Казанцев добавил, что концерт «просто кричал о том, что репрессии — плохо». Он отметил, что и сам успел побывать в автозаке во время акции в поддержку Навального в Новосибирске 23 января, а также провел параллель с недавним задержанием 200 муниципиальных депутатов в Москве.

Он заявил, что понимает опасения филармонии насчет сказанного. По его словам, руководство учреждения забрало подписи в городской совет и суд, хотя сам пианист планировал передать их депутатам горсовета и адвокату Дробноход. Тем не менее он еще раз извинился перед «родной» филармонией и поблагодарил ее «за сцену, теплый прием, интересные программы и прожитые вместе годы».