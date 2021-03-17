перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Бард Нельсон снова расписал двор в Петербурге, который очистили от его рисунков прошлым летом 22:54
Виктор Солф плывет в машине в клипе «How Did We?». Это начало его сольной карьеры 22:41
Деми Ловато рассказала об изнасиловании в 15-летнем возрасте 22:10
Американские ученые обнаружили 55 новых химических веществ в организме человека 22:03
Пианист на концерте высказался о политических репрессиях в России. Организаторы извинились за это 21:43
bts.bighitofficial/Instagram Северокорейское издание обвинило кей-поп-индустрию в «рабской эксплуатации» музыкантов из BTS
Северокорейское издание обвинило кей-поп-индустрию в «рабской эксплуатации» музыкантов из BTS 21:13
Фонд кино займется прокатом российских авторских фильмов. Билеты на сеансы будут стоить до 50 рублей 20:57
Байден счел Путина убийцей, Манижа ответила на критику иронией и другие новости дня 20:34 Дайджест
Massive Attack организует в Ливерпуле низкоуглеродный концерт после окончания пандемии 19:51
Митингующие в Грозном потребовали закрыть «Новую газету» после статьи о внесудебных казнях в Чечне 19:45
Счетная палата раскритиковала законопроект о просветительской деятельности 19:28
Карен Шаинян/YouTube Видео Карена Шаиняна об усыновлении детей геями запретили в России
Видео Карена Шаиняна об усыновлении детей геями запретили в России 18:47
«Вечерний Ургант» снял заставку от первого лица, как будто ее срежиссировал Илья Найшуллер 18:42
Суд в Японии признал неконституционным запрет на однополые браки 18:37
Илон Маск отказался продавать NFT песни об NFT. За нее предлагали 1,1 млн долларов 18:08
В Оренбурге неизвестные травят бездомных собак. Это началось после нескольких нападений животных 17:52
Avtozak LIVE/Telegram СК назвал правомерными действия росгвардейца, который ударил корреспондента по голове на митинге
СК назвал правомерными действия росгвардейца, который ударил корреспондента по голове на митинге 17:40
Умерла гонщица и ведущая шоу «Top Gear» Сабина Шмиц 17:12
Ольга Любимова заявила, что «Евровидение» не имеет к культуре никакого отношения 17:02
Умер T.A. Loc — один из пионеров российского трэпа 16:48
Отключить рекламу

Пианист на концерте высказался о политических репрессиях в России. Организаторы извинились за это

Рустам Абдуллин
Сегодня в 21:43

После своего выступления в Новосибирской филармонии пианист Тимофей Казанцев произнес речь, посвященную политическим репрессиям. Затем он предложил зрителям оставить подписи в поддержку местной активистки Яны Дробноход, обвиняемой по «дадинской статье». На видео, опубликованное самим пианистом на ютьюбе, обратил внимание штаб Алексея Навального в Новосибирске.

Закончив играть сонату Бетховена на концерте, посвященном 120-летию со дня рождения пианистки и жертвы сталинских респрессий Веры Лотар-Шевченко, Казанцев обратился к зрительному залу. Он провел параллель между событиями, происходившими с Лотар-Шевченко, и российской реальностью. «Мне кажется вполне логичным, что на таком мероприятии следует сказать <…> Сказать о том, что в России сейчас действует масштабная машина политических репрессий», — начал музыкант.

«Из всех колес этой репрессивной машины есть особенное — статья Уголовного кодекса (212.1. — Прим. ред.). Она позволяет за три выхода на улицу посадить человека до пяти лет. Сегодня эта статья пытается съесть жительницу Новосибирска Яну Дробноход», — продолжил Казанцев. Зал встретил речь музыканта аплодисментами.

Когда он взял в руки письмо и предложил всем желающим оставить свою подпись за активистку, к нему вышел другой исполнитель и попросил «вот это все закончить». «Зря», — ответил пианист. Зрители вступились за Казанцева и потребовали дать ему договорить. В конце мероприятия представитель филармонии извинилась за речь участника концерта и отметила, что учреждение не имеет к ней никакого отношения. Слушатели в ответ похвалили речь пианиста.

В описании видео Казанцев добавил, что концерт «просто кричал о том, что репрессии — плохо». Он отметил, что и сам успел побывать в автозаке во время акции в поддержку Навального в Новосибирске 23 января, а также провел параллель с недавним задержанием 200 муниципиальных депутатов в Москве.

Он заявил, что понимает опасения филармонии насчет сказанного. По его словам, руководство учреждения забрало подписи в городской совет и суд, хотя сам пианист планировал передать их депутатам горсовета и адвокату Дробноход. Тем не менее он еще раз извинился перед «родной» филармонией и поблагодарил ее «за сцену, теплый прием, интересные программы и прожитые вместе годы».

События недели на afisha.ru
боевик
Никто
Звезда «Лучше звоните Солу» не щадит людей в фильме Ильи Найшуллера
фантастика
Пара из будущего
Озлобленные друг на друга Бурунов и Аронова путешествуют во времени
поп
«Мумий Тролль»
Группа, радикально обновившая рок на русском
мультфильм
Райя и последний дракон
Приключенческий мультфильм об отважной воительнице и редких драконах
драматический
24 +
Доподлинные интимные истории из первых уст
триллер
Бывшая
Камерный хоррор Евгения Пузыревского о преследующей первой любви

Другие материалы по темам

Люди
Алексей Навальный
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить