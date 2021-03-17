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Massive Attack организует в Ливерпуле низкоуглеродный концерт после окончания пандемии

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:51

Британская группа Massive Attack организует низкоуглеродный экологичный концерт в Ливерпуле сразу после снятия коронавирусных ограничений на выступления. Об этом сообщил Би-би-си со ссылкой на создателя коллектива Роберта Дель Наю.

Музыкант не рассказал детали подготовки концерта, но пообещал, что его проведение не нанесет большого вреда окружающей среде. По мнению Дель Наи, артистам давно пора пересмотреть свой подход к выступлениям.

Певец признался, что приходит в ярость от того, что его коллеги публично поддерживают климатических активистов, но при этом не сокращают углеродный след от собственной деятельности. Дель Ная считает это позором.

Он призывает музыкальную индустрию измениться, а исполнителей тщательнее контролировать организацию концертов и фестивалей — к примеру, влиять на то, какая энергия на них используется и как зрители добираются до мест проведения.

В ноябре 2019 года другая британская группа — Coldplay — объявила, что откажется от выступлений из‑за их негативного влияния на экологию. Дель Ная считает, что это не лучшее из возможных решений проблемы.

«Я понимаю их фрустрацию, все группы уже давно чувствуют себя так <…> Но все знают, это не решение, если одна группа прекращает гастролировать. Даже если все группы перестают гастролировать — это не решение. Культура важна», — отметил лидер Massive Attack.

Низкоуглеродный концерт в Ливерпуле состоится, когда в Великобритании станет возможно проводить живые выступления. В его организации группе поможет Центр исследований изменений климата Тиндалла.

О желании Massive Attack провести экологичный концерт стало известно еще в 2019 году. Планам музыкантов помешала пандемия. Тем не менее, в октябре 2020 года артисты выпустили короткометражный фильм о роли музыкальной индустрии в климатическом кризисе.

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