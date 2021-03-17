Митингующие в Грозном потребовали закрыть «Новую газету» после статьи о внесудебных казнях в Чечне

На видео женщина обращается к президенту России с просьбой «прикрыть „Новую газету“ и подобные ей СМИ» и просит «оставить в покое нашу республику от всяких сплетен, негативной информации». «СМИ, конечно, наверно заинтересованы постоянно на нашего лидера [ Рамзана Кадырова — Прим. ред.] что‑то наговаривать, но это неправда», — добавила она.

Участники митинга в Грозном попросили у Владимира Путина закрыть «Новую газету» из‑за публикации о внесудебных казнях в Чечне. Видео с места событий опубликовал в своем инстаграме «Грозный ТВ».

Демонстранты держат самодельные плакаты с проклятиями в адрес автора статьи Елены Милашиной и надписями «Верните совесть „Новой газете“» и «Оставьте нас в покое». В сопроводительном тексте «Грозный ТВ» называет издание «продажным».

В описании к репортажу говорится, что на митинг пришли «родственники действующих и погибших при исполнении служебного долга» сотрудников правоохранительных органов. «Благодаря им, истинным патриотам нашей страны, многие годы верой и правдой защищающих целостность России, в республике воцарился мир. Никто не имеет права очернять сотрудников правоохранительных органов», — передает слова жителей Чечни телеканал.

15 марта «Новая Газета» опубликовала монолог чеченца Сулеймана Гезмахмаева, служившего в полку патрульно-постовой службы имени Ахмата Кадырова. По словам бывшего спецназовца, в начале 2017 года он участвовал в задержаниях и допросах людей, которых позже пытали и казнили. В пытках и казнях он не принимал участия.

Помощник главы Чечни, министр информации и печати Ахмед Дудаев назвал материал «Новой газеты» провокацией и «гнусной клеветой», а само издание — «фейковым» и «крышующим беглых преступников-дегенератов».

В апреле 2020 года «Новая газета» заблокировала текст Милашиной о коронавирусе в Чечне — этого требовала Генпрокуратура после критики статьи Рамзаном Кадыровым. Журналистка жаловалась на постоянные угрозы от главы республики.