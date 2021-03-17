перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Massive Attack организует в Ливерпуле низкоуглеродный концерт после окончания пандемии 19:51
Митингующие в Грозном потребовали закрыть «Новую газету» после статьи о внесудебных казнях в Чечне 19:45
Счетная палата раскритиковала законопроект о просветительской деятельности 19:28
Карен Шаинян/YouTube Видео Карена Шаиняна об усыновлении детей геями запретили в России
Видео Карена Шаиняна об усыновлении детей геями запретили в России 18:47
«Вечерний Ургант» снял заставку от первого лица, как будто ее срежиссировал Илья Найшуллер 18:42
Суд в Японии признал неконституционным запрет на однополые браки 18:37
Илон Маск отказался продавать NFT песни об NFT. За нее предлагали 1,1 млн долларов 18:08
В Оренбурге неизвестные травят бездомных собак. Это началось после нескольких нападений животных 17:52
Avtozak LIVE/Telegram СК назвал правомерными действия росгвардейца, который ударил корреспондента по голове на митинге
СК назвал правомерными действия росгвардейца, который ударил корреспондента по голове на митинге 17:40
Умерла гонщица и ведущая шоу «Top Gear» Сабина Шмиц 17:12
Ольга Любимова заявила, что «Евровидение» не имеет к культуре никакого отношения 17:02
Умер T.A. Loc — один из пионеров российского трэпа 16:48
ЕС определился с функциями паспорта вакцинации. Он позволит ездить без ограничений по странам союза 16:46
США ввели новые санкции против России из‑за отравления Навального 16:23
Oasis/Facebook СМИ: братья Галлахер из Oasis открыли совместную кинокомпанию
СМИ: братья Галлахер из Oasis открыли совместную кинокомпанию 16:04
Gucci выпустил виртуальные кроссовки за 12 долларов. Это коллаб с белорусской компанией 16:03
В баре «Стрелка» открылась точка сбора вещей для бездомных 15:52
Премия The Art Newspaper Russia объявила лауреатов 15:20
Манижа выпустила «расследование» о себе. Это ответ на ксенофобные комментарии 15:15
Gage Skidmore/Flickr Байден считает Путина убийцей
Байден считает Путина убийцей 15:10
Отключить рекламу

Митингующие в Грозном потребовали закрыть «Новую газету» после статьи о внесудебных казнях в Чечне

Рустам Абдуллин
Сегодня в 19:45

Участники митинга в Грозном попросили у Владимира Путина закрыть «Новую газету» из‑за публикации о внесудебных казнях в Чечне. Видео с места событий опубликовал в своем инстаграме «Грозный ТВ».

На видео женщина обращается к президенту России с просьбой «прикрыть „Новую газету“ и подобные ей СМИ» и просит «оставить в покое нашу республику от всяких сплетен, негативной информации». «СМИ, конечно, наверно заинтересованы постоянно на нашего лидера [Рамзана Кадырова Прим. ред.] что‑то наговаривать, но это неправда», — добавила она.

Демонстранты держат самодельные плакаты с проклятиями в адрес автора статьи Елены Милашиной и надписями «Верните совесть „Новой газете“» и «Оставьте нас в покое». В сопроводительном тексте «Грозный ТВ» называет издание «продажным».

В описании к репортажу говорится, что на митинг пришли «родственники действующих и погибших при исполнении служебного долга» сотрудников правоохранительных органов. «Благодаря им, истинным патриотам нашей страны, многие годы верой и правдой защищающих целостность России, в республике воцарился мир. Никто не имеет права очернять сотрудников правоохранительных органов», — передает слова жителей Чечни телеканал.

15 марта «Новая Газета» опубликовала монолог чеченца Сулеймана Гезмахмаева, служившего в полку патрульно-постовой службы имени Ахмата Кадырова. По словам бывшего спецназовца, в начале 2017 года он участвовал в задержаниях и допросах людей, которых позже пытали и казнили. В пытках и казнях он не принимал участия.

Помощник главы Чечни, министр информации и печати Ахмед Дудаев назвал материал «Новой газеты» провокацией и «гнусной клеветой», а само издание — «фейковым» и «крышующим беглых преступников-дегенератов».

В апреле 2020 года «Новая газета» заблокировала текст Милашиной о коронавирусе в Чечне — этого требовала Генпрокуратура после критики статьи Рамзаном Кадыровым. Журналистка жаловалась на постоянные угрозы от главы республики.

События недели на afisha.ru
боевик
Никто
Звезда «Лучше звоните Солу» не щадит людей в фильме Ильи Найшуллера
мультфильм
Райя и последний дракон
Приключенческий мультфильм об отважной воительнице и редких драконах
поп
«Мумий Тролль»
Группа, радикально обновившая рок на русском
фантастика
Пара из будущего
Озлобленные друг на друга Бурунов и Аронова путешествуют во времени
драматический
24 +
Доподлинные интимные истории из первых уст
триллер
Бывшая
Камерный хоррор Евгения Пузыревского о преследующей первой любви

Другие материалы по темам

Теги
МВД
Генпрокуратура РФ
Люди
Владимир Путин
Рамзан Кадыров
Ахмат Кадыров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить