Видео Карена Шаиняна об усыновлении детей геями запретили в России

Останкинский суд Москвы усмотрел в ролике Карена Шаиняна об усыновлении и воспитании детей ЛГБТ-семьями «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений». Ролик запретили к распространению на территории России, пишет «МБХ медиа» со ссылкой судебное решение.

Постановление о запрете было принято еще 10 марта, но видео пока доступно на ютьюбе. В нем Шаинян вспоминает рекламу поправок в Конституцию от РИА ФАН, высмеивающую однополую пару, а также доказывает, что на детей влияет не сексуальная ориентация родителей, а семейная атмосфера и социальное благополучие.

Проверку видео начали после жалобы организации «Народный совет», группа которой в «ВКонтакте» называется «Сообщество неравнодушных родителей». По ее итогам прокурор Евгений Валдаев заключил, что ролик Шаиняна не просто пропагандирует нетрадиционные отношения, но и может вызвать у детей «искаженные представления о равноценности традиционной и нетрадиционной семей».

Прокурор считает, что видео способно «деформировать представление ребенка о таких конституционных ценностях, как семья, материнство, отцовство и детство», а также негативно отразиться на его психологическом состоянии и развитии.

В январе 2020 года Шаинян запустил ютьюб-шоу «Straight Talk with Gay People», в котором обсуждает проблемы ЛГБТ. В рамках него журналист собирал круглый стол, посвященный жизни трансгендерных персон в России (в нем принял участие Владимир Познер), а также брал интервью у российских квир-музыкантов.