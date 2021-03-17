Суд в Японии признал неконституционным запрет на однополые браки

Окружной суд японского города Саппоро сегодня, 17 марта, признал неконституционным отказ регистрировать однополые браки. Об этом сообщает Reuters.

Согласно действующему закону в стране официально нельзя зарегистрировать однополый брак. Гомосексуалы не могут усыновить ребенка одного из членов пары или унаследовать имущество партнера. Отдельные муниципалитеты выдают находящимся в отношениях сертификаты о партнерстве, которые позволяют вместе снимать жилье и посещать больницу.

Несмотря на решение, которое уже назвали историческим, суд отклонил иск трех гомосексуальных пар о выплате им компенсации в размере миллиона иен за отказ государства регистрировать отношения. Но адвокаты отметили, что их клиентам важны не деньги, а постановление о незаконности позиции властей. В частности, речь идет о нарушении закрепленного в стране принципа свободы и равноправия.

В 2019 году Тайвань стал первой страной в Азии, легализовавшей однополые браки. Принятый властями законопроект дает парам ограниченное право на усыновление детей.