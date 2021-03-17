СК назвал правомерными действия росгвардейца, который ударил корреспондента по голове на митинге

Следственный комитет не нашел оснований для проверки действий сотрудника Росгвардии, ударившего дубинкой по голове ведущего YouTube-канала Real View Федора Худокормова на акции в поддержку политика Алексея Навального 2 февраля. Об этом сообщил адвокат «Апологии протеста» Леонид Соловьев.

«Действия сотрудников правоохранительных органов являлись правомерными», — написано в ответе следственного отдела по Тверскому району на заявление пострадавшего. При этом следователь направил материалы в Росгвардию для проведения служебной проверки.

18-летний видеооператор проекта Real View Федор Худокормов пострадал от рук одного из силовиков: тот дважды ударил его дубинкой во время съемки. По словам Федора, сотрудник органов так отреагировал на просьбу не толкать работающего журналиста. У Худокормова зафиксировали черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.