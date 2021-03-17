СК назвал правомерными действия росгвардейца, который ударил корреспондента по голове на митинге

перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Роскомнадзор потребовал от «ВКонтакте» заблокировать группу, выступающую за равноправие с ЛГБТ 17:28
Telegram запустил в каналах голосовые чаты. Без лимита на участников и с записью эфиров 17:06
Власти хотят обязать страховщиков платить за падающие сосульки и плохие дороги 16:42
«Яндекс.Музыка» Лана Дель Рей выпустила новый альбом «Chemtrails over the Country Club». Первый за почти два года
Лана Дель Рей выпустила новый альбом «Chemtrails over the Country Club». Первый за почти два года 16:25
Моргенштерн выпустил клип на второй фит с Yung Trappa. Там много неона и полуголых девушек 16:03
Российский прокатчик «Суперновы» запросил разрешение на прокат полной версии фильма 16:02
Одиночество и киберпанк: Макс Барских и Zivert выпустили клип «Bestseller» 15:50
Netflix вошел в пятерку самых популярных видеосервисов среди россиян 14:36
ViktorHanacek.cz/Flickr Facebook выпустит детскую версию Instagram
Facebook выпустит детскую версию Instagram 14:33
Исполнители «Яндекс.Толоки» помогут «Лиза Алерт» искать пропавших людей 14:24
Хабиб Нурмагомедов официально ушел на пенсию 13:37
Лидер System of a Down Серж Танкян выпустил мини-альбом «Elasticity» 13:00
Россиянин признался на суде в США, что пытался организовать кибератаку на Tesla 11:59
За последние сутки в России выявили 9699 новых случаев коронавируса 11:49
coldsiemens/Instagram Pharaoh представил новый альбом «Million Dollar Depression»
Pharaoh представил новый альбом «Million Dollar Depression» 10:52
Фонды «Синдром любви» и «Даунсайд Ап» запустили проект в поддержку людей с синдромом Дауна 10:17
YouTube восстановил работу телеканала «Вести Крым» Обновлено в 9:59
«Кровосток» выпустил новый альбом. По традиции первый за три года 9:11
Палеонтологи обнаружили окаменелость акулы с плавниками, напоминающими крылья 4:16
Кара Делевинь призналась, что хотела покончить с собой из‑за своей сексуальной ориентации 3:25
Отключить рекламу

СК назвал правомерными действия росгвардейца, который ударил корреспондента по голове на митинге

Рустам Абдуллин
17 марта 2021  17:40

Следственный комитет не нашел оснований для проверки действий сотрудника Росгвардии, ударившего дубинкой по голове ведущего YouTube-канала Real View Федора Худокормова на акции в поддержку политика Алексея Навального 2 февраля. Об этом сообщил адвокат «Апологии протеста» Леонид Соловьев.

«Действия сотрудников правоохранительных органов являлись правомерными», — написано в ответе следственного отдела по Тверскому району на заявление пострадавшего. При этом следователь направил материалы в Росгвардию для проведения служебной проверки.

18-летний видеооператор проекта Real View Федор Худокормов пострадал от рук одного из силовиков: тот дважды ударил его дубинкой во время съемки. По словам Федора, сотрудник органов так отреагировал на просьбу не толкать работающего журналиста. У Худокормова зафиксировали черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

События недели на afisha.ru
боевик
Никто
Звезда «Лучше звоните Солу» не щадит людей в фильме Ильи Найшуллера
мультфильм
Райя и последний дракон
Приключенческий мультфильм об отважной воительнице и редких драконах
поп
«Мумий Тролль»
Группа, радикально обновившая рок на русском
приключение
Пальма
Вторая картина Домогарова-младшего, теперь о верной овчарке
драматический
Старший сын
Виктор Сухоруков в трогательной комедии Вампилова
фантастика
Пара из будущего
Озлобленные друг на друга Бурунов и Аронова путешествуют во времени

Другие материалы по темам

Теги
Росгвардия
СКР
МВД
Люди
Алексей Навальный
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить