Умер один из первопроходцев трэпа на русском языке — артист T.A. Loc. Об этом сообщили в группе в «ВКонтакте» Trap.ru. В комментариях под постом о смерти рэпера его коллега Gasteza пишет, что обстоятельства гибели уточняются.

T.A. Loc был одним из основателей и участником объединения «Тайные агенты», которое занимается трэп-музыкой с 2005 года. Через него прошли такие артисты, как Yanix и Yung Trappa.

The Flow отмечает, что в последнее время T.A. Loc пропал из соцсетей и почти не выпускал новую музыку. Его последняя песня — «Cross» — вышла в декабре 2020 года, а в прошлом марте свет увидел его микстейп «Playa Boy #3».