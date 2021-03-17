Gucci выпустил виртуальные кроссовки за 12 долларов. Это коллаб с белорусской компанией

Модный дом Gucci представил свои первые цифровые кроссовки, которые можно купить онлайн и примерить только в специальном приложении. Для этого бренд скооперировался с белорусской компанией Wanna — она занимается созданием мобильных платформ с дополненной реальностью. Об этом сообщил Business of Fashion.
Выбрать и купить кроссовки можно в приложениях Gucci или Wanna Kicks. При этом в первом обувь обойдется в 12 долларов (около 870 рублей), а во втором — всего в 9 (650 рублей). После этого программа найдет в кадре ноги и «нарисует» на них виртуальные кроссовки.
«Через пять или, может быть, 10 лет достаточно большую часть доходов модным брендам будут приносить цифровые товары. Наша цель как компании состоит в том, чтобы фактически заменить фотографии продуктов чем‑то более привлекательным и приближенным к шопингу в офлайне», — заявил глава Wanna Сергей Архангельский.
Цифровые предметы стали особенно популярны в 2021 году. Аргентинский дизайнер Андрес Райзингер создал виртуальную мебель и выставил на аукцион. Коллекция под названием «The Shipping» ушла с молотка за 450 тысяч долларов.
Виртуальные предметы искусства начали превращаться в NFT-токены. В феврале художник Крис Торрес продал гифку Nyan Cat за 500 тыс. долларов, в марте певица Граймс получила за свою коллекцию цифрового искусства 6 млн долларов. В том же месяце картину Бэнкси купили за 95 тыс. долларов, а потом сожгли в прямом эфире, чтобы превратить в незаменяемый токен.