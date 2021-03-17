Gucci выпустил виртуальные кроссовки за 12 долларов. Это коллаб с белорусской компанией

Модный дом Gucci представил свои первые цифровые кроссовки, которые можно купить онлайн и примерить только в специальном приложении. Для этого бренд скооперировался с белорусской компанией Wanna — она занимается созданием мобильных платформ с дополненной реальностью. Об этом сообщил Business of Fashion.

Выбрать и купить кроссовки можно в приложениях Gucci или Wanna Kicks. При этом в первом обувь обойдется в 12 долларов (около 870 рублей), а во втором — всего в 9 (650 рублей). После этого программа найдет в кадре ноги и «нарисует» на них виртуальные кроссовки.