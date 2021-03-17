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В баре «Стрелка» открылась точка сбора вещей для бездомных

Семён Гудошников
Сегодня в 15:52

Бар «Стрелка» в рамках сотрудничества с «Ночлежкой» открыл точку сбора полезных вещей для бездомных. Об этом «Афише Daily» рассказали представители заведения.

Принести можно продукты, не требующие приготовления, безрецептурные лекарства, предметы личной гигиены и мобильные телефоны в работающем состоянии. Их примут в баре в любой день недели с 12.00 до 23.00.

«Стрелка» стала вторым местом сбора вещей для бездомных в Москве. Основной точкой по-прежнему остается офис «Ночлежки» в Бумажном проезде, 2/2, стр. 6. Там помощь принимают в любой день недели с 10.00 до 22.00.

Это не первый благотворительный проект «Стрелки». В период карантина — с апреля по август — команда бара ежедневно готовила 600 порций обедов для нуждающихся. Когда ограничения ослабили, «Стрелка» продолжила сотрудничать с «Ночлежкой» — еженедельно заведение готовит 120 литров горячего супа в рамках проекта «Ночной автобус».

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