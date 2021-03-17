«Одноклассники» и фонд Ильи Варламова создали карту исчезающего архитектурного наследия России

«Одноклассники» вместе с фондом Ильи Варламова «Внимание» запустили просветительский проект «Архитектурный перископ» — они создали интерактивную карту значимых архитектурных памятников России, которые нуждаются в реконструкции. Об этом «Афише Daily» рассказали представители проекта.

На сайте «Архитектурного перископа» собраны видео-таймлапсы и фотографии построек, а также комментарии экспертов отрасли. Пользователи могут прочитать «истории создания и развития не самых популярных, но не менее ценных памятников архитектуры».

«Например, можно узнать, что грандиозная ВДНХ проходила не только в Москве, но и в Рязани, конструктивистская водонапорная башня в Екатеринбурге была когда‑то крупнейшей в мире, а один из лучших памятников позднесоветского монументального искусства — 50-метровая мозаичная стена — находится в Тольятти», — пояснили авторы.