В России предложили ввести курс «Основы взрослой жизни» для старшеклассников

Директор Института прогрессивного образования Анна Маркс направила министру просвещения России Сергею Кравцову обращение, в котором предложила ввести курс «Основы взрослой жизни» для обучающихся старших классов. Об этом сообщает Russia Today.

Согласно опросу института, 76% учащихся средней и старшей школы из российских регионов недовольны качеством базовой школьной программы. Многие респонденты отметили, что современная школьная программа «оторвана от жизни» или «несовременна», и хотели бы научиться «взрослым» жизненным навыкам.

Программа Маркс предлагает обучать учеников 10–11-х классов финансовой грамотности, основам психологии, межличностных взаимоотношений, правильного питания, осознанного потребления, а также инструментам решения широкого круга «взрослых» проблем. Эти темы огласили сами школьники во время опроса института.

В прошлом году член Общественной палаты Ирина Волынец выступила с инициативой ввести в школах курс занятий по медицинской грамотности, чтобы осведомить школьников о вирусных заболеваниях и способах защиты от них.