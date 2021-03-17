В сети появился документальный фильм о музыканте Константине Ступине

Состоялась онлайн-премьера документального фильма «Ступа», рассказывающего о российском музыканте Константине Ступине, скончавшемся в 2017 году. Картину можно посмотреть на ютьюб-канале артиста.

Константин Ступин был фронтменом орловской группы «Ночная трость». Он написал более 200 песен, среди которых «Когда я умер» и «Пушистый хвост лисицы». В 2015 году с его участием вышел фильм «Гомунукул», в котором он снялся с артистом Аркадием Давидовичем, который скончался в феврале этого года. Незадолго до этого оба стали героями мема «Ты втираешь мне какую‑то дичь».

Документалка состоит из нескольких интервью Ступина, в которых музыкант рассказывает о своей жизни еще со времен школы. В нее также вошли архивные кадры из жизни музыканта и съемки его выступлений.

«Внутренний рок-н-ролльный протест и разгар девяностых постоянно прерывают творческую карьеру Ступы. Он торчит, сидит в тюрьме, а выходя из системы или заключения, снова занимается музыкой. Болезни, отрывы, дурдомы, записи альбомов и андеграундные концерты сменяют друг друга», — говорится в описании фильма.

Картину, выход которой приурочен к четвертой годовщине смерти исполнителя, подготовили Кирилл Ненашев, Алиса Павловская, Евгений Яковлев и Георгий Ермоленко. Впервые ее показали на фестивале «Артдокфест», после чего она появилась на больших экранах в Москве, Петербурге, Екатеринбурге, Орле, Туле, Ярославле, Рыбинске, Калуге, Нижнем Новгороде, Сыктывкаре, Новосибирске, Красноярске и других городах.