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Роскомнадзор потребовал от Twitter удалить аккаунт издания «МБХ медиа»

Константин Зорниченко
Сегодня в 11:38

Роскомнадзор потребовал от соцсети Twitter удалить аккаунт «МБХ медиа». Об этом сообщается на сайте издания.

Представители Twitter прислали соответствующее уведомление в редакцию. Роскомнадзор ссылается на то, что в твиттере «МБХ медиа» якобы размещены материалы «Открытой России», которая признана «нежелательной» на территории России.

«Мы сообщаем вам, что Twitter получил официальный запрос от Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Российской Федерации (Роскомнадзор) относительно контента в вашем аккаунте Twitter @MBKhMedia как нарушающего законодательство Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Ранее издание не получало запросов от Роскомнадзора. Главный редактор Вероника Куцылло считает, что ведомство выбрало новую тактику — давить не на СМИ, а на провайдеров и социальные сети.

«Слава богу, что сети, в отличие от провайдеров, пока не ложатся, задрав лапки, под этот государственный каток, а просто предупреждают пользователей о поступивших запросах», — заявила она, подчеркнув, что «МБХ медиа» не имеет отношения ни к каким организациям и публикует только свои материалы.

10 марта Роскомнадзор объявил, что начал замедлять скорость доступа к Twitter, потому что соцсеть не удалила с 2017 года 3168 материалов с противоправной информацией. После этого с перебоями стали работать сайт самого РКН, порталы Госдумы, Кремля и правительства. В Минцифре сказали, что эти два события не связаны, а проблемы с доступом произошли из‑за сбоя маршрутизаторов в сети «Ростелекома».

Вчера стало известно, что Роскомнадзор намерен заблокировать Twitter через месяц, если соцсеть не удалит запрещенную информацию. Замглавы ведомства Вадим Субботин отметил, что соцсеть избежит бана, если пойдет на контакт по вопросу удаления контента. Однако сейчас, по его словам, РКН не видит конкретных шагов сервиса в этом направлении.

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