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Ученые заявили, что более половины петербуржцев переболели коронавирусом

Виктория Шанина
Сегодня в 9:23

Более чем у половины жителей Петербурга выработались антитела к COVID-19. Об этом заявили ученые Европейского университета, которые проводили исследования о развитии эпидемии совместно с несколькими клиниками и лабораториями, пишет РБК.

Результаты первых недель четвертого этапа исследования показали, что у 53,4% человек уже выработались антитела к коронавирусу. В ноябре, в ходе предыдущей фазы исследований, этот показатель составлял лишь 24%. Ученые подсчитали, что с учетом дополнительных поправок на чувствительность тестов, в Петербурге переболели примерно 2,5 миллиона жителей.

Один из авторов исследования Антон Барчук отметил, что Петербург, а значит и другие крупные города России, подходит к условной отметке коллективного иммунитета. «Снижение числа заболевших и госпитализаций по сравнению с зимними месяцами на фоне сохранения лишь некоторых обязательных и добровольных ограничений это также подтверждает», — заявил ученый.

Дальнейший ход эпидемии зависит от длительности иммунного ответа, хода программы вакцинации и соблюдения коронавирусных ограничений. По словам Барчука, «если не будет резкой потери иммунной защиты, то в ближайшие месяцы не стоит ждать нового увеличения числа заболевших».

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что более половины москвичей переболели коронавирусом еще в конце января. Он отметил, что, перенесшим заболевание гражданам «спешить вакцинироваться сейчас нет никакого смысла», ведь в столице случаи повторного заражения зафиксировали менее чем у 1% переболевших.

Всего иммунитет к коронавирусу имеют менее 10% населения Земли. Об этом заявила главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан. Она считает, что коллективный иммунитет в широких масштабах может появиться только путем вакцинации.

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