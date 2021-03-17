Уоррен Баффет обещал годовое жалование в 1 млн долларов за предсказание исхода турнира по баскетболу

Генеральный директор Berkshire Hathaway Уоорен Баффетт пообещал выплачивать по 1 млн долларов в год тому сотруднику, который угадает итоги 48 матчей студенческого баскетбольного турнира «Мартовское безумие». Об этом сообщил Business Insider.

Предприниматель готов увеличить годовое жалование вдвое, если команда Университета Крейтон дойдет до полуфинала. Кроме того, Баффет намерен перечислить приз в 100 тыс. долларов тому, кто предскажет наибольшее число победителей состязаний.

Если кому‑то из работников холдинга удастся назвать верно исход 32 игр, миллиардер подарит ему 1 млн долларов единожды. Ранее Баффет уже проводил подобный конкурс — и нескольким людям удалось угадать победителей 31 матча.

«Один из них много знал о баскетболе, а другой совершенно в нем не разбирался», — рассказывал миллиардер в 2016 году, когда впервые провел акцию March Madness bracket contest.

В прошлом году Уоррену Баффетту исполнилось 90 лет. В данный момент он является шестым богатейшим человеком. Его состояние оценивается в 96,3 млрд долларов.