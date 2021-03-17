Netflix опубликовал трейлер фильма «Городской ковбой» с Идрисом Эльбой

Фильм, который выйдет на платформе 2 апреля, расскажет об отношениях проблемного подростка и его отца. Действие картины развернется в Северной Филадельфии, где криминальная жизнь переплетается с яркой городской ковбойской субкультурой.

Стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер драмы «Городской ковбой», в которой сыграли Идрис Эльба и звезда «Очень странных дел» Калеб Маклафлин . Видео появилось на ютьюб-канале компании.

Лента поставлена режиссером Рики Стаубом по мотивам романа Грега Нери «Ковбой из гетто». Помимо Эльбы и Маклафлина, в ней снялись Лоррейн Туссен, Джаррель Джером, Байрон Бауэрс и Метод Мэн.

Премьера «Городского ковбоя» состоялась в сентябре 2020 года на кинофестивале в Торонто. Продюсером проекта выступил Ли Дэниелс — номинант премии «Оскар» за фильм «Сокровище», снявший также «Газетчика» и «Дворецкого».