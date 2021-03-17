Элтон Джон обвинил католическую церковь в лицемерии после отказа благословлять ЛГБТ-пары

Элтон Джон обвинил католическую церковь в лицемерии в ответ на заявление Ватикана о том, что священники не должны благословлять однополые союзы. Музыкант заявил, что церковь зарабатывает деньги на ЛГБТ-сообществе, не поддерживая его при этом.

«Как может Ватикан отказываться благословлять гей-браки, потому что они „грех“, но при этом с радостью получать прибыль, инвестируя миллионы в „Рокетмен“ — фильм, который прославляет мое счастье от брака с Дэвидом? #лицемерие», — написал Джон в твиттере.