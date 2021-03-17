Исландия открыла границы для иностранцев, привитых одобренными в Европе вакцинами

Исландия разрешила въезд иностранцев, прошедших вакцинацию одним из препаратов, одобренных Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА). Об этом сообщил ТАСС.

Привитые путешественники будут освобождены от карантина и дополнительных тестов. Ранее подобные правила действовали для граждан ЕС и стран, входящих в Европейскую экономическую зону (ЕЭЗ).

Кроме того, в Исландию смогут приехать туристы, которые смогут предоставить «убедительные доказательства» об уже перенесенной коронавирусной инфекции.

«Наш опыт и данные на сегодняшний день очень убедительно указывают на то, что существует крайне небольшой риск заражения от людей, которые приобрели иммунитет против этого заболевания в результате вакцинации или предшествующего заражения», — отметил главный эпидемиолог Исландии Торольфур Гуднасон.

Премьер-министр страны Катрин Якобсдоттир подчеркнула, что туризм имеет большое значение для культуры, торговли и предпринимательства, и выразила надежду на «медленное и безопасное возвращение к нормальной жизни».

Путешественники, которые не болели COVID-19 и не проходили вакцинацию, также смогут приехать в Исландию. Для этого им необходимо предъявить отрицательный ПЦР-тест, пройти пятидневный карантин и повторно сдать анализ.

Ранее власти Исландии предложили иностранцам, работающим удаленно, получить долгосрочные визы и жить в стране вместе со своими семьями до шести месяцев.