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В Татарстане сгорел огнеупорный памятник Воину-освободителю

Юлия Онодэра
Сегодня в 0:49

В городе Заинск в Татарстане сгорел памятник Воину-освободителю, выполненный из, как предполагалось, огнеупорного материала. Об этом сообщил «Интерфакс».

Шестиметровый монумент был установлен менее года назад к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Почему памятник загорелся, пока неизвестно. Он был потушен через 10 минут после того, как о пожаре узнали в МЧС.

Прокуратура намерена выяснить, соблюдались ли технологии производства при создании памятника и были ли выполнены подрядчиком контрактные условия по установке огнеупорного памятника.

По информации «Интерфакса», причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем нескольких молодых людей — их заметили на камерах видеонаблюдения неподалеку от места происшествия.

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