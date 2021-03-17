В Татарстане сгорел огнеупорный памятник Воину-освободителю

В городе Заинск в Татарстане сгорел памятник Воину-освободителю, выполненный из, как предполагалось, огнеупорного материала. Об этом сообщил «Интерфакс».

Шестиметровый монумент был установлен менее года назад к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Почему памятник загорелся, пока неизвестно. Он был потушен через 10 минут после того, как о пожаре узнали в МЧС.