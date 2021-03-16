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Микки Бланко веселится на семейном празднике в клипе «Free Ride»

Константин Зорниченко
Вчера в 23:00

Американская рэп-исполнительница Микки Бланко выпустила клип на песню «Free Ride». Ролик можно посмотреть на ютьюбе.

Видео Бланко играет мужчину, который крестит с женой свою дочь. После обряда его персонаж со устраивает вечеринку со всей семьей.

«Free Ride» — первый трек артистки на лейбле Transgressive. Продюсерами выступили FaltyDL и Hudson Mohawke. Песня записана при участии музыканта Микала Килгора, который в этом году был номинирован на «Грэмми» в категории «Лучшее традиционное R&B-исполнение».

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