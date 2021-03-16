Спайк Ли возглавит жюри Каннского кинофестиваля-2021

Режиссер Спайк Ли возглавит жюри 74-го Каннского фестиваля, который пройдет с 6 по 17 июля этого года. Остальных членов жюри объявят в июне, сообщает Deadline.

Организаторы фестиваля заявили, что «подготовка идет полным ходом, и отборочная комиссия просматривает большое количество фильмов». У фестиваля появится возможность поделиться подробностями мероприятия в ближайшие недели».

Спайк Ли должен был занять пост президента жюри в прошлом году, но основой смотр отменили из‑за пандемии коронавируса, и он проходил в укороченном формате с 27 по 29 октября. На нем были показаны четыре фильма из официальной программы 2020 года, короткометражные картины, отобранные для конкурса, и ленты молодых режиссеров в рамках программы студенческих фильмов Cinéfondation.

Сейчас Спайк Ли работает над документальным фильмом о жизни Нью-Йорка спустя 20 лет после террористических актов 11 сентября 2001 года. Проект, получивший название «NYC Epicenters 9/11 → 2021½», должен выйти в этом году на телеканале HBO и стриминговом сервисе HBO Max.