Эллиот Пейдж стал первым трансгендерным мужчиной на обложке журнала Time

«Это чувство истинного волнения и глубокой благодарности за то, что я добрался до этого момента в своей жизни, смешалось с большим количеством страха и тревоги», — признался актер.

В нем Пейдж рассказывает о своем детстве, травмирующих ожиданиях киноиндустрии, решении совершить трансгендерный переход, реакции общественности и опыте обретения своей подлинной идентичности.

В интервью Пейдж впервые рассказал, что сделал операцию по удалению груди. «Это полностью изменило мою жизнь», — сообщил актер, отметив, что наконец чувствует себя комфортно в своем теле.

«Мы знаем, кто мы. Люди цепляются за эти твердые представления (о гендере), потому что это заставляет людей чувствовать себя в безопасности. Но если бы мы могли просто ценить всю замечательную сложность людей, мир был бы лучшим местом», — сказал Пейдж.

Актер отметил, что хотел бы помочь другим трансгендерным людям, используя свою известность и «привилегированное положение». Кроме того, он заявил, что с нетерпением ждет новых киноролей, которые стали доступны для него теперь.

Пейдж признался, что он трансгендерный мужчина, в декабре 2020 года. Тогда он попросил больше не называть его по имени Эллен. В январе стало известно, что актер расстался со своей женой Эммой Портнер после трех лет брака.