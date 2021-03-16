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Капитаном Америкой впервые станет ЛГБТ-персонаж

Константин Зорниченко
Сегодня в 21:00

Компания Marvel впервые сделает Капитана Америку ЛГБТ-персонажем. Об этом сообщает ComicsXF.

Анонс нового супергероя приурочен к 80-летию комиксов о Капитане Америке. Им станет персонаж по имени Аарон Фишер, который помогает тем, кто сталкивается каждый день с бытовыми проблемами.

Героя придумали Джошуа Трухильо и Ян Базалдуа. По сюжету четыре Капитана Америки прошлого — Стив Роджерс, Баки Барнс, Джон Уокер и Сэм Уилсон — отправились на поиски украденного щита. По пути они сталкиваются с другими Капитанами, каждый из которых вносит вклад в спасение своего сообщества.

Мини-серия будет состоять из пяти частей, каждая из которых будет посвящена отдельному герою. Первый выпуск должен появиться в июне.

В прошлом году кинокритик из Дубая Уилльям Муллалли рассказал в твиттере о сообщении, которое получил от друга, увлеченного коронавирусной конспирологией. В нем говорилось, что в фильме о Капитане Америке «Первый мститель», вышедшем в 2011 году, предсказали пандемию.

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