Качество воздуха улучшилось в большинстве стран мира за время пандемии. Об этом свидетельствует доклад швейцарской компании IQAir.

Специалисты исследовали показатели чистоты воздуха в 106 государствах и в 92 городах мира. В 84% стран качество воздуха улучшилось. В городах положительную динамику выявили в 65% случаев.

Наиболее заметными оказались изменения в Сингапуре, Пекине и Бангкоке — там вредные выбросы снизились на 25%, 23% и 20% соответственно. Воздух стал чище в 2020 году примерно в 86% китайских городов и 63% индийских городов.

Самый чистый воздух ученые обнаружили в Пуэрто-Рико, а самый загрязненный — в Бангладеш, Пакистане, Индии, Монголии, Афганистане, Омане, Катаре, Киргизии, Индонезии и Боснии и Герцеговине.

Российские города показали средние результаты. В частности, воздух в Москве, Санкт-Петербурге, Тольятти и Саранске оценили как хороший — он чище, чем в испанском Толедо, украинском Киеве, бельгийском Брюгге и грузинском Тбилиси.