В образце грязи из‑под километрового слоя гренландского льда нашли растения

Эндрю Крайст из Университета Вермонта нашел растения в образце грязи, извлеченном в 1960-х из километровой ледяной скважины в Гренландии. Об этом говорится в результатах исследования, опубликованных в журнале Science Daily.

Американские военные в 1966 году прорубили около полутора километров льда в северо-западной части Гренландии, чтобы оборудовать скважину для хранения ракет. Во время работ они взяли образец грязи длиной 4,5 метра, который пролежал в морозилке, пока его случайно не нашли в 2017 году.

Через два года Крайст изучил находку с помощью микроскопа. Во льду он обнаружил ветки и листья. По словам ученого, это доказывает, что на острове рос лес, который был, скорее всего, хвойно-широколиственным.

«Ледяные щиты обычно измельчают и уничтожают все на своем пути. Но мы обнаружили хрупкие растительные структуры, которые прекрасно сохранились. Это уже окаменелости, но выглядит так, будто они погибли вчера. Это как капсула времени, показывающая, что раньше обитало в Гренландии и чего мы не смогли бы найти больше нигде», — заявил Крайст.

Исследование свидетельствует, что остров чувствителен к изменению климата. Лед в Гренландии активно таял в последние теплые периоды на Земле. Эти потепления подобны тем, что сейчас происходят под влиянием человека.

В прошлом году международная группа ученых пришла к заключению, что за 2019 год Гренландия потеряла самое большое количество льда за всю историю наблюдений — около 523 млрд тонн. Это на 68 млрд больше, чем в 2012 году, когда был установлен предыдущий рекорд.