Сериал «Убивая Еву» закончится после четвертого сезона

Четвертый сезон сериала «Убивая Еву» станет последним. В финале будет восемь эпизодов, пишет The Hollywood Reporter.

Сериал «Убивая Еву» основывается на серии шпионских романов Люка Дженнингса и рассказывает о британской разведчице Еве, которой нужно поймать психопатку-убийцу Вилланелль. В главных ролях — Сандра О и Джоди Комер.

Создатели сериала также заявили, что после четвертого сезона может начаться работа над спин-оффами «Убивая Еву». Подробности проектов не уточняются.

«„Убивая Еву“ стал взрывом популярной культуры и привлек преданных фанатов с самого первого эпизода. <…> Мы с нетерпением ждем незабываемого финального сезона и потенциальных расширений этой захватывающей вселенной», — заявил сценарист Дэн МакДермотт.

Кресло главного сценариста заняла Лаура Нил. Ранее она работала над сериалами «Половое воспитание» и «Мой безумный дневник». Нил заменит Сюзанн Хиткот, которая занималась адаптацией книги в третьем сезоне.

Съемки финального сезона «Убивая Еву» начнутся летом в Великобритании и некоторых странах Европы. Премьера запланирована на 2022 год.