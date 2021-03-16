В Москве задержали чемпионку России по фристайлу. Ее подозревают в торговле героином

Полиция в Москве задержала 26-летнюю женщину по подозрению в торговле героином. Предположительно, это чемпионка России по фристайлу Анна Орловская, сообщает РИА «Новости».

Женщину задержали 15 марта. У нее нашли несколько свертков с наркотиком общей массой 3,7 грамма. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье о сбыте наркотиков в крупном размере.

Телеграм-каналы Mash и Life Shot отмечают, что Орловская распространяла героин через закладки. Задержанная сама употребляла около года.

В 2012 году Анна Орловская в 16-летнем возрасте победила на чемпионате России по фристайлу в дисциплинах «хафпайп» и «слоупстайл». В 2013 году ее дисквалифицировали на два года за допинг.