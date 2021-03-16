Жительница Нижнего Новгорода продает «жигули» Бориса Немцова за 3 млн рублей

В Нижнем Новгороде продают «жигули» Бориса Немцова за 3 млн рублей. Лот со всеми документами опубликовала Наталья Убайдова на своей странице в Facebook.

По словам Убайдовой, «жигули» купили в 1997 году через доверенное лицо. «Узнали через знакомых, что стоит в гараже облисполкома авто — почти новое, на нем было 1500 км, по цене ниже, чем в автосалоне, — поехали и забрали, ездим до сих пор. Чье авто, знали, но Немцов тогда не был еще так популярен», — заявила Наталья Убайдова.

Белый ВАЗ произвели в Тольятти в 1991 году. На данный момент он все еще «на ходу». Автор поста отметила, что готова обсудить цену.

Борис Немцов занимал должность губернатора Нижегородской области с 1991 по 1997 год. Политик был застрелен в 2015 году, 27 февраля. По делу было арестовано пять человек. Их приговорили к лишению свободы от одиннадцати до двадцати лет. Организатор убийства политика так и не найден, на месте гибели Немцова открыли мемориал.