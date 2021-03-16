Правительство предложило бесплатно отдавать объекты культурного наследия Управделами президента

Правительство внесло в Госдуму законопроект о передаче объектов культурного наследия в безвозмездное пользование учреждениям Управления делами президента России.

В пояснительной записке к документу говорится о необходимости включить органы исполнительной власти, обеспечивающие деятельность президента и правительства, в список юридических лиц, которые могут владеть таким правом. Сейчас таким правом обладают только федеральные и региональные органы власти, благотворительные, научные и религиозные организации, а также культурные учреждения.

В правительстве объясняют, что сейчас объекты культурного наследия берут в аренду для проведения протокольных мероприятий и государственных приемов. Они считают, что передача этих помещений в долгосрочную аренду организациям питания УДП нецелесообразна из‑за значительных расходов, связанных с содержанием недвижимого имущества.