Общественный транспорт в Петербурге перейдет на природный газ к 2023 году

В 2021–2023 годах общественный транспорт Петербурга будет переведен на природный газ. Об этом сообщается на сайте администрации Петербурга.

В ближайшее время планируется перевести автомобильный и водный пассажирский транспорт, а также коммунальную технику. На проект будет выделено 430 млн рублей из регионального и федерального бюджетов.

Соответствующее соглашение подписали губернатор Александр Беглов, глава Минпромторга Денис Мантуров, компании «Газпром» и КамАЗ. В рамках договоренности правительство города закупит 54 автобуса и 2 автомобиля коммунальных служб на природном газе в 2021 году.

«Сделан важный шаг к экологическому благополучию нашего города. Город входит в перечень приоритетных регионов Министерства энергетики России по расширению применения природного газа на транспорте и развитию газозаправочной инфраструктуры. Соглашение позволит укрепить и усилить эти позиции, что повысит качество городской среды», — заявил Беглов.

Минпромторг рассмотрит возможность государственной поддержки производителей транспортных средств на газе. Также могут быть выделены финансы компаниям, которые закупают такую технику или переводят уже существующий транспорт на газ.

Сеть газозаправочных станций «Газпрома» увеличится с 10 до 25 объектов. Производить автобусы и коммунальную технику на природном газе будет КамАЗ.

В декабре 2020-го КамАЗ представил свой первый электромобиль, который должен выйти на рынок в 2021 году. Городской трехдверный кроссовер может проехать более 250 километров без подзарядки и разогнаться до 150 километров в час.