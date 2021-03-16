«Яндекс.Дзен» будет ограничивать распространение фейков при помощи сервиса Fakecheck

Сервис по проверке достоверности информации в СМИ и соцсетях Fakecheck присоединился к программе «Яндекс.Дзена» по проверке фактов.

По словам сооснователя сервиса Дмитрия Казьмина, с 1 марта и на ежедневной основе фактчекеры будут просматривать публикации авторов «Яндекс.Дзена», проводить анализ достоверности фактов и логики их изложения. Другие пользователи блог-платформы могут пожаловаться на публикацию, если считают ее фейковой или частично недостоверной.

Чем больше дизлайков у материала, тем выше шансы, что он попадет на проверку. Если же автор статьи не согласен с обвинениями, он сможет оспорить решение модераторов, подтвердив достоверность информации.

В Fakecheck предупредили, что не будут оценивать мнение авторов и их личный опыт.

Сервис Fakecheck основали бывшие журналисты «Ведомостей» Дмитрий Казьмин и Максим Товкайло в 2020 году. В его основе лежит методика, созданная на базе правил фактчекинга в деловых изданиях и рекомендаций International Fact-Checking Network.