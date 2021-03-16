Tinder в США позволит узнать об арестах и случаях насилия пользователей

Приложение для знакомств Tinder запустит в США новую функцию — она позволит узнать об арестах и случаях насилия со стороны потенциальных партнеров. Для этого потребуется только имя, фамилия и номер телефона, пишет The Verge.

Компания Match Group, которая владеет Tinder, объявила об инвестициях в американскую некоммерческую организацию Garbo. Она собирает публичные записи и отчеты о насилии, жестоком обращении и домогательствах, арестах, судимостях и запретительных судебных приказах.

Организация не будет делиться данными об обвинениях в хранении наркотиков. Там отмечают, что наркотические преступления не позволяют предсказать сексуализированное насилие, а их фигурантами непропорционально часто становятся афроамериканцы.

Проверка человека в Tinder будет платной, сервис обещает не делиться данными пользователей с Garbo. В ближайшие месяцы функцию начнут тестировать. Если все пройдет успешно, ее интегрируют и в другие сервисы Match Group в США, в том числе OkCupid, Hinge и Match.

Работа сервисов знакомств вроде Tinder окутана тайнами и мифами. «Афиша Daily» поговорила с сотрудниками дейтинговых приложений о некоторых из их: о фейковых профилях, дикпиках и нечестных алгоритмах.