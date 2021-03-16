В России может появиться фонд отечественного онлайн-контента по модели Фонда кино

Власти рассматривают возможность создания Фонда российского онлайн-контента по аналогии с Фондом кино. Об этом РБК сообщили три источника, близкие к обсуждению.

Один из вариантов господдержки — софинансирование производства контента, но условия, объем фонда и источники его финансирования пока не установлены. Обсуждается возможность использовать НДС, который уплачивают онлайн-кинотеатры. «По всей цепочке производства и дистрибуции контента онлайн-кинотеатров речь идет о сумме примерно 3 млрд рублей в год», — сказал собеседник издания.

«Фонд кино занимается поддержкой контента, который выходит в прокат в кинотеатрах, механизма поддержки онлайн-контента, у которого своя специфика, сейчас нет. На интернет-площадках количество российского контента увеличивается естественным образом, в том числе на это повлияла и пандемия, но с государственной поддержкой этот процесс может идти быстрее», — объяснил один из источников РБК.

15 марта Фонд кино сообщил, что в этом году планирует распределить на производство фильмов 1,6 млрд рублей. Ранее сумма была в два раза выше — в среднем 3 млрд рублей.