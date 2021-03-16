Apple согласилась предустанавливать отечественные программы

Американская компания Apple согласилась исполнять нормы закона об обязательной предустановке на гаджеты российского софта. Об этом удалось договориться в ходе переговоров руководства Минцфиры и представителей компании, передают «Ведомости».

С 1 апреля при настройке приобретенного в РФ iPhone или iPad устройство покажет список приложений от российских разработчиков, заранее утвержденный правительством. Пользователь вправе сам выбрать, какое приложение не устанавливать — достаточно убрать галочку напротив названия.

Согласно источнику в Минцифры, с Apple сейчас обсуждается вопрос создания в App Store подборки перспективных российских приложений. «Министерство вовсе не заинтересовано в том, чтобы популярные программы, включенные в список для обязательной предустановки, занимали доминирующее положение. Если на рынке появляются интересные пользователям и быстро набирающие популярность альтернативные предложения, они войдут в эту подборку и тоже будут предложены для предустановки», — говорит он.

В декабре 2019 года Владимир Путин подписал закон о предустановке отечественного ПО на гаджеты. Изначально он должен был вступить в силу 1 июля 2020 года, но срок несколько раз передвигали — в конечном счете до 1 апреля 2021 года.

В январе 2021 года правительство утвердило список приложений, обязательных к предустановке. В него попали приложение «Яндекса» и его сервисы — «Браузер», «Карты» и «Диск», почта Mail.ru, ICQ, голосовой ассистент «Маруся», OK Live, «ВКонтакте», «Одноклассники», MirPay, «Госуслуги», «МойОфис Документы», Kaspersky Internet Security и Applist.ru.

С 1 июля производители гаджетов будут обязаны предустанавливать в браузер по умолчанию российский поисковик. Какой именно — правительство определит позже. Новые правила касаются смартфонов, ноутбуков, ПК и Smart TV.