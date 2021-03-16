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Испанские компании протестируют четырехдневную рабочую неделю. Эксперимент продлится три года

Юлия Онодэра
Сегодня в 3:37

Испания запустит в тестовом режиме проект четырехдневной рабочей недели. Его инициировала левая партия Mas Pais. Об этом сообщает The Guardian.

Эксперимент начнется осенью 2021 года и продлится три года. В нем смогут принять участие около 200 компаний, в которых работают от 3 до 6 тысяч человек, считают в Mas Pais. Протестировать 32-часовую рабочую неделю смогут и государственные ведомства.

Предполагается, что государство частично покроет расходы организаций на изменение системы работы. В первый год правительство возьмет на себя все затраты, во второй год — половину их, в третий год — треть. Всего проект обойдется Испании в 50 млн долларов.

«Испания — одна из стран, где работники заняты в течение большего количества часов, чем в среднем в Европе. Но мы не относимся к числу самых продуктивных стран. Я утверждаю, что работать больше часов не значит работать лучше», — заявил глава Mas Pais Иньиго Эррехон.

Результаты эксперимента, по задумки партии, оценят представители правительства, члены профсоюзов и специалисты в области бизнеса. В Mas Pais надеются, что сокращение рабочих часов увеличит производительность труда и уровень счастья испанцев.

Ранее четырехдневную неделю уже тестировали в испанской компании Software Delsol. Там проект признали успешным — также как и в японском подразделении Microsoft, где продуктивность сотрудников увеличилась почти на 40% за месяц.

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