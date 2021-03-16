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МВД: половина экономических преступлений в Москве являются крупными

Юлия Онодэра
Сегодня в 2:45

Около половины экономических преступлений в Москве совершаются в крупном и особо крупном размере. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на интервью начальника управления противодействия коррупции столичного главка МВД Михаила Лобанова для «Милицейской волны».

По словам Лобанова, всего в городе за последний год раскрыли примерно 11 тысяч экономических преступлений — приблизительно столько же, сколько и за предыдущие четыре года. Половина из них принесла ущерб в три и более миллиона рублей.

«Основные усилия нашей службы направлены на возмещение ущерба, причиняемого данными преступлениями», — заявил Лобанов.

Сотрудник МВД также отметил, что в столице растет число киберпреступлений. В основном, они совершаются на потребительском рынке и в кредитно-финансовой-сфере. Им способствует, в частности, развитие электронной торговли.

Лобанов подчеркнул, что борьба с киберпреступностью требует специальной подготовки сотрудников полиции. Для нее были созданы особые подразделения, а также налажена совместная работа с другими силовыми органами.

«Организовано тесное взаимодействие прежде всего с ЦБ, кроме того, мы прибегаем к помощи и современных IT-компаний, специалисты которых оказывают нам неоценимую помощь в рамках этих преступлений», — рассказал Лобанов.

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