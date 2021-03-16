Глава комитета по образованию Петербурга предложила отправлять к психологам детей, любящих аниме

Глава петербургского комитета по образованию Наталия Путиловская предложила отправлять к психологам детей, которые любят аниме и публикуют рисунки в этом стиле в соцсетях. Об этом она сказала в интервью «Фонтанке».

По мнению чиновницы, классные руководители должны следить за аккаунтами учеников в социальных сетях. Это, как считает Путиловская, поможет «знать, кто чем дышит» и замечать тревожные публикации.

Таковыми могут быть, по словам главы комитета, репосты сообщений об оппозиционном политике Алексее Навальном или аниме-картинки. В этих случаях Путиловская советует привлекать психолога или социального педагога, а также разговаривать с родителями.

«Я видела странички детей, погибших от суицидов, с „Тетрадями смерти“, с собственными рисунками-аниме. Для специалиста там картина ясная. Если бы школьный психолог увидел все это раньше — ребенка можно было бы спасти», — считает Путиловская.

Также чиновница предлагает обращать внимание на закрытые страницы школьников. «На такого ребенка нужно обратить особое внимание. Закрывают странички единицы», — полагает глава петербургского комитета по образованию.

«Дети тяжело переживают санитарные ограничения — они стали меньше двигаться, меньше общаться с друзьями. Тревоги взрослых на них тоже отражаются. И страничка в соцсетях помогает педагогам вовремя увидеть проблему и помочь ребенку», — отметила Путиловская.