KSI опубликовал клип на сингл «Patience»

KSI записал трек вместе с английским певцом Домиником Харрисом, более известным как Yungblud, и американским рэпером Polo G. Они оба появляются в клипе: Polo G — на заброшенном кладбище, а Yungblud — в туманном лесу.

«Песня называется „Patience“ („Терпение“), и она соответствует всему, что мы переживаем сейчас, и тому, что мы пережили во время изоляции. Я невероятно горжусь тем, что Yungblud и Polo G работали вместе со мной над этим релизом», — сказал KSI.

По словам Yungblud, сингл стал посланием всем слушателям, говорящим о важности настоящего. «Вам не нужно знать, что будет дальше, просто старайтесь жить каждый день», — отметил артист. Видео к треку он и его коллеги посвятили духовному возрождению в трудные времена.