перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
В Мьянме во время массовых протестов погибли 138 человек 1:49
Глава комитета по образованию Петербурга предложила отправлять к психологам детей, любящих аниме 0:47
KSI опубликовал клип на сингл «Patience» Вчера в 23:51
mightybuildings/Instagram В Калифорнии построят квартал, где все дома будут напечатаны на 3D-принтере
В Калифорнии построят квартал, где все дома будут напечатаны на 3D-принтере Вчера в 23:04
Clubhouse запускает программу, которая поможет заработать на эфирах Вчера в 22:59
Telegram привлек через облигации 1 млрд долларов Вчера в 22:35
Около 20 стран приостановили вакцинацию прививкой AstraZeneca. ВОЗ призывает не делать этого Вчера в 22:07
Hermes выпустит сумки из экокожи, сделанной из грибов Вчера в 21:58
PxHere Депутатки от «Единой России» предложили убивать животных в приютах. В партии их не поддержали
Депутатки от «Единой России» предложили убивать животных в приютах. В партии их не поддержали Вчера в 21:15
«Opus magnum завершен»: группа «Кино» выпустила фильм-концерт Вчера в 20:47
Мартин Шин, Вупи Голдберг и другие деятели кино призывают Россию прекратить преследование Pussy Riot Вчера в 20:36
Лауреаты «Грэмми», номинанты на «Оскар» и другие новости дня Вчера в 20:17 Дайджест
H&M перезапустит систему сбора ненужных вещей. Их будут перерабатывать в Ивановской области Вчера в 19:57
Roman Kondratiev (RomWeb)/Flickr В Крыму отметят годовщину референдума и присоединения к России, несмотря на коронавирус
В Крыму отметят годовщину референдума и присоединения к России, несмотря на коронавирус Вчера в 19:10
Ватикан отказался благословлять однополые союзы, поскольку они не соответствуют замыслам Бога Вчера в 18:59
Критик Ксения Реутова обсудила экранизации романа «Маленькие женщины» в ютьюб-шоу «Экранная копия» Вчера в 18:49
«Наш дружелюбный концлагерь»: Навальный подтвердил, что находится в ИК-2 «Покров» Вчера в 18:31
Энтони Маки тренируется с щитом Капитана Америки в финальном трейлере «Сокола и Зимнего Солдата» Вчера в 17:52
Нина Церетилова/Instagram Суд в Дагестане забрал троих детей у женщины из‑за татуировок и пирсинга
Суд в Дагестане забрал троих детей у женщины из‑за татуировок и пирсинга Вчера в 17:34
Илон Маск объявил себя «технокоролем» в Tesla, а финдиректора назвал «мастером над монетой» Вчера в 17:21
Отключить рекламу

Telegram привлек через облигации 1 млрд долларов

Семён Гудошников
Вчера в 22:35

Telegram Group разместила на рынке свои облигации и привлекла 1 млрд долларов от инвесторов, сообщает РБК. Бонды размещены до 2026 года под 7%, первая выплата купона намечена на сентябрь 2021 года.

По словам источника издания, Telegram открыл прием заявок на облигации 9 марта, а 12 марта закрыл его. Минимальный лот для участия составлял 500 тыс. долларов.

Облигации позволяют владельцам конвертировать их в акции Telegram со скидкой в 10% к цене размещения компании, если она проведет IPO.

VTimes со ссылкой на финансовую отчетность Telegram писал, что погашать облигации компания собирается за счет продажи рекламы в телеграм-каналах, а также платных услуг — к примеру, стикеров и игр.

Деньги нужны Telegram для развития мессенджера и выплаты инвесторам проекта TON, который так и не был запущен. По данным VTimes, до 30 апреля компания должна вернуть им почти 626 млн долларов.

События недели на afisha.ru
драма
Земля кочевников
Этапный фильм Хлои Чжао, которая еще зависла между авторским независимым кино и «Марвелом»
триллер
Бывшая
Камерный хоррор Евгения Пузыревского о преследующей первой любви
поп
«Мумий Тролль»
Группа, радикально обновившая рок на русском
детектив
День курка
Метабоевик с временной петлей — от создателя «Козырных тузов»
боевик
Никто
Звезда «Лучше звоните Солу» не щадит людей в фильме Ильи Найшуллера
драматический
24 +
Доподлинные интимные истории из первых уст
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить