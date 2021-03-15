Telegram привлек через облигации 1 млрд долларов

Telegram Group разместила на рынке свои облигации и привлекла 1 млрд долларов от инвесторов, сообщает РБК. Бонды размещены до 2026 года под 7%, первая выплата купона намечена на сентябрь 2021 года.

По словам источника издания, Telegram открыл прием заявок на облигации 9 марта, а 12 марта закрыл его. Минимальный лот для участия составлял 500 тыс. долларов.

Облигации позволяют владельцам конвертировать их в акции Telegram со скидкой в 10% к цене размещения компании, если она проведет IPO.

VTimes со ссылкой на финансовую отчетность Telegram писал, что погашать облигации компания собирается за счет продажи рекламы в телеграм-каналах, а также платных услуг — к примеру, стикеров и игр.

Деньги нужны Telegram для развития мессенджера и выплаты инвесторам проекта TON, который так и не был запущен. По данным VTimes, до 30 апреля компания должна вернуть им почти 626 млн долларов.