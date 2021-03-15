Hermes выпустит сумки из экокожи, сделанной из грибов

Первое изделие из нового материала поступит в продажу уже в конце 2021 года. Им станет дорожная сумка Victoria. Искусственную кожу под названием Sylvania для нее разработала калифорнийская компания MycoWorks.

Французский модный дом Hermes начнет выпускать сумки с использованием экокожи, сделанной из мицелия — тонких нитей из корневой системы грибов. Об этом сообщило издание Fast Company.

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«Sylvania предлагает потенциал, соответствующий стандартам Hermes. Это сотрудничество объединяет опыт в дублении высококачественных материалов с инструментами биотехнологии», — отметили в пресс-службе Hermes.

При этом представители модного дома подчеркнули, что компания не намерена отказываться от натуральной кожи. По их словам, товары из экокожи дополнят ассортимент бренда.

Ранее искусственную кожу из грибов также начали использовать Adidas, Stella McCartney, Lululemon и конгломерат Kering (в него входят Gucci, Saint Laurent, Balenciaga и Alexander McQueen).