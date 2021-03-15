перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Telegram привлек через облигации 1 млрд долларов 22:35
Около 20 стран приостановили вакцинацию прививкой AstraZeneca. ВОЗ призывает не делать этого 22:07
Hermes выпустит сумки из экокожи, сделанной из грибов 21:58
PxHere Депутатки от «Единой России» предложили убивать животных в приютах. В партии их не поддержали
Депутатки от «Единой России» предложили убивать животных в приютах. В партии их не поддержали 21:15
«Opus magnum завершен»: группа «Кино» выпустила фильм-концерт 20:47
Мартин Шин, Вупи Голдберг и другие деятели кино призывают Россию прекратить преследование Pussy Riot 20:36
Лауреаты «Грэмми», номинанты на «Оскар» и другие новости дня 20:17 Дайджест
H&M перезапустит систему сбора ненужных вещей. Их будут перерабатывать в Ивановской области 19:57
Roman Kondratiev (RomWeb)/Flickr В Крыму отметят годовщину референдума и присоединения к России, несмотря на коронавирус
В Крыму отметят годовщину референдума и присоединения к России, несмотря на коронавирус 19:10
Ватикан отказался благословлять однополые союзы, поскольку они не соответствуют замыслам Бога 18:59
Критик Ксения Реутова обсудила экранизации романа «Маленькие женщины» в ютьюб-шоу «Экранная копия» 18:49
«Наш дружелюбный концлагерь»: Навальный подтвердил, что находится в ИК-2 «Покров» 18:31
Энтони Маки тренируется с щитом Капитана Америки в финальном трейлере «Сокола и Зимнего Солдата» 17:52
Нина Церетилова/Instagram Суд в Дагестане забрал троих детей у женщины из‑за татуировок и пирсинга
Суд в Дагестане забрал троих детей у женщины из‑за татуировок и пирсинга 17:34
Илон Маск объявил себя «технокоролем» в Tesla, а финдиректора назвал «мастером над монетой» 17:21
«Земля кочевников», «Манк» и «Борат»: объявлены номинанты премии «Оскар-2021» 17:10
Тайка Вайтити не понимает, за что саундтреку к «Кролику Джоджо» вручили «Грэмми» 16:31
«Дорогие товарищи!» Кончаловского и «Гунда» Косаковского не поедут на «Оскар» 16:12
Моргенштерн устроился на работу в Альфа-банк. Он будет отвечать за работу с молодежью 16:07
NTS/YouTube Aphex Twin продал NFT своей цифровой картины за 128 тыс. долларов
Aphex Twin продал NFT своей цифровой картины за 128 тыс. долларов 16:05
Отключить рекламу

Hermes выпустит сумки из экокожи, сделанной из грибов

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:58

Французский модный дом Hermes начнет выпускать сумки с использованием экокожи, сделанной из мицелия — тонких нитей из корневой системы грибов. Об этом сообщило издание Fast Company.

Первое изделие из нового материала поступит в продажу уже в конце 2021 года. Им станет дорожная сумка Victoria. Искусственную кожу под названием Sylvania для нее разработала калифорнийская компания MycoWorks.

«Sylvania предлагает потенциал, соответствующий стандартам Hermes. Это сотрудничество объединяет опыт в дублении высококачественных материалов с инструментами биотехнологии», — отметили в пресс-службе Hermes.

При этом представители модного дома подчеркнули, что компания не намерена отказываться от натуральной кожи. По их словам, товары из экокожи дополнят ассортимент бренда.

Ранее искусственную кожу из грибов также начали использовать Adidas, Stella McCartney, Lululemon и конгломерат Kering (в него входят Gucci, Saint Laurent, Balenciaga и Alexander McQueen).

События недели на afisha.ru
драма
Земля кочевников
Этапный фильм Хлои Чжао, которая еще зависла между авторским независимым кино и «Марвелом»
фантастика
Пара из будущего
Озлобленные друг на друга Бурунов и Аронова путешествуют во времени
поп
«Мумий Тролль»
Группа, радикально обновившая рок на русском
мультфильм
Райя и последний дракон
Приключенческий мультфильм об отважной воительнице и редких драконах
боевик
Никто
Звезда «Лучше звоните Солу» убивает людей в фильме Ильи Найшуллера
драматический
24 +
Доподлинные интимные истории из первых уст
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить