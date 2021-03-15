Около 20 стран приостановили вакцинацию прививкой AstraZeneca. ВОЗ призывает не делать этого

Почти все страны Западной Европы, Прибалтики, Республика Конго, Таиланд и Индонезия прекратили ставить прививки препаратом британско-шведской компании AstraZeneca.

Мораторий на их вакцину ввели власти Германии, Франции, Италии, Испании, Австрии, Болгарии, Исландии, Ирландии, Нидерландов, Румынии и Дании.

Во Франции заблокировали вакцинацию лишь на 24 часа. Там ждут результаты проверки, которую проведет Европейское агентство лекарственных средств, и через сутки власти огласят дальнейшие действия.

Институт Пауля Эрлиха в Берлине заключил, что необходимо продолжить исследование вакцины после сообщений о возникновении тромбов у сделавших прививку.

В Испании ввели мораторий на 15 дней после совещания с экспертами «в качестве меры предосторожности». 12 марта в Испанском агентстве по лекарственным средствам говорили об отсутствии угроз здоровью от препарата AstraZeneca, поскольку «среди населения в целом больше случаев тромбов, чем среди вакцинированных».

Страны прекращают пользоваться вакциной после сообщений о нескольких случаях тромбоза и первой смерти у вакцинированных в Дании.

ВОЗ на данном этапе призывает продолжать использовать вакцину AstraZeneca. Организация объясняет это тем, что преимущества от нее продолжают перевешивать риски, а у привившихся тромбы возникают не чаще, чем у населения в целом. Европейское агентство лекарственных средств также рекомендует продолжать вакцинацию препаратом до завершения исследований.