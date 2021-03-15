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Дайджест

Лауреаты «Грэмми», номинанты на «Оскар» и другие новости дня

Семён Гудошников
Сегодня в 20:17

В Лос-Анджелесе завершилась 63-я церемония награждения «Грэмми». Статуэтки получили Бейонсе, Тейлор Свифт и казахстанский диджей Imanbek. Все подробности — здесь.

«Дорогие товарищи!» Кончаловского и «Гунда» Косаковского не будут претендовать на «Оскар». А кто будет — можно посмотреть в полном списке номинантов.

На редакцию «Новой газеты» совершена химическая атака. В помещениях журналисты ощутили резкий химический запах, его источник пока не установлен.

Алексей Навальный выложил пост, в котором подтвердил, что находится в  ИК-2 в Покрове. Исправительное учреждение он назвал нашим дружелюбным концлагерем.

Производители гаджетов будут обязаны с 1 июля предустанавливать в браузер российский поисковик. Какой именно — правительство определит позже.

В России зарегистрировали 9437 новых случаев коронавируса. Общее число выявленных заражений в стране достигло 4 400 045.

В Крыму отметят годовщину референдума и присоединения к России, несмотря на коронавирусные ограничения. Праздничные мероприятия пройдут 16 и 18 марта.

Прокатчик допустил, что гей-драма «Супернова» может выйти в российский прокат в необрезанной версии. Для этого нужны разрешение Минкульта и просьба со стороны кинотеатров.

Ватикан отказался благословлять однополые союзы, поскольку они не соответствуют замыслам Бога. В церкви попросили не считать это несправедливостью или дискриминацией.

Ловите свежие трейлеры: сериала «Сокол и Зимний Солдат», киномюзикла «На высоте мечты» и приквела «101 далматинца» — фильма «Круэлла».

Вышел новый эпизод программы «Экранная копия». В нем ведущий Евгений Стаховский и кинокритик Ксения Реутова обсуждают роман «Маленькие женщины» Луизы Мэй Олкотт и фильмы, поставленные по нему.

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