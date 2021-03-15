H&M перезапустит систему сбора ненужных вещей. Их будут перерабатывать в Ивановской области

Сеть магазинов H&M перезапустит систему сбора ненужных вещей. Их переработкой с 25 марта займется не глобальный партнер ретейлера I:Collect, а другая компания — Laut Recycling. Об этом «Афише Daily» сообщили представители H&M.

Ретейлер изменит схему логистики и начнет отправлять старые вещи в Ивановскую область — там Laut Recycling займется их сортировкой и переработкой. Предварительно текстиль соберут в герметичных упаковках в центре H&M в Подмосковье.